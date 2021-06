Achraf Hakimi au PSG : le coup de gueule de Daniel Riolo

Alors que le PSG semble avoir tout bouclé pour le transfert d’Achraf Hakimi, Daniel Riolo estime qu’il s’agit d’un profil largement surpayé par le club de la capitale.

«Les discussions sont très avancées ? À partir du moment où tu mets les tarifs que met le PSG, ça vient toujours. Un latéral à 70 millions d’euros, c’est bon… Qu’on estime que ce soit bien ou pas, le PSG surpaye tout, en salaire et en transfert. Le Fair-Play Financier n’existe plus puisque l’UEFA a gagné et le PSG a obtenu en sous-main qu’il n’y ait plus de Fair-Play Financier. C’est surpayé dans le contexte actuel, c’est aberrant ! Maintenant, il n’y a plus de contrôle donc ils vont pouvoir faire ce qu’ils veulent», lâche Riolo sur l’arrivée imminente d’Achraf Hakimi au PSG.