«Accro à la grossesse», elle adopte une stratégie pour continuer à être enceinte

Une femme a révélé qu’elle avait été brutalement larguée par son ex petit ami à peine 10 mois après lui avoir fait don de son rein.

Colleen a déclaré que lorsqu’elle a eu la chance de changer la vie de son petit ami il y a six ans, elle n’a pas hésité à le faire. Quand ils se sont rencontrés pour la première fois, Colleen a déclaré que son petit ami avait été franc sur la façon dont il luttait contre une maladie rénale chronique depuis l’âge de 17 ans, rapporte The Sun.

Cela signifiait qu’il devait être sous dialyse et que ses reins fonctionnaient à seulement 5 % de leur capacité moyenne.

Elle a expliqué : «j’ai décidé de me faire tester pour voir si nous étions compatibles parce que je ne voulais pas le voir mourir.»

Ils étaient compatibles et Colleen lui a fait don d’un rein. La chirurgie a été un grand succès et les deux se sont complètement rétablis. Cependant, Colleen a déclaré qu’il l’avait trompée sept mois plus tard. Dans une vidéo de suivi sur TikTok, Colleen a expliqué comment son ex lui avait dit qu’il allait à Las Vegas pour un enterrement de vie de garçon avec des gars de son église.

À l’époque, Colleen était au milieu de ses examens et faisait entièrement confiance à son petit ami, alors elle n’y pensait plus. Plus tard, il s’est présenté à sa porte et a avoué l’avoir trompée.

«Beaucoup de disputes plus tard, je lui ai finalement pardonné et lui ai donné une seconde chance», a-t-elle déclaré. Mais trois mois plus tard, le petit ami a brutalement largué Colleen au téléphone.

Elle prétend qu’il a dit : «si nous sommes faits l’un pour l’autre, Dieu nous réunira à la fin.»

Colleen a déclaré que la rupture n’était devenue que plus compliquée à partir de là. Elle a dit qu’il lui avait dit : «tu n’as fait don de ton rein que pour bien paraître».