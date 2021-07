A 85 ans, cette grand-mère s’inscrit sur un site de rencontre pour profiter avec des jeunes hommes

Aux Etats-Unis, une grand-mère de 85 ans a décidé de se créer un compte sur un site de rencontre nommé «Bumble» afin de trouver des hommes plus jeunes avec qui s’amuser.

Une grand-mère s’inscrit sur un site de rencontre pour trouver des jeunes hommes

Hattie Retroage est une retraitée de 85 ans pour le moins étonnante. Mère de deux enfants ayant trois petits-enfants, cette habitante de New York a décidé de s’inscrire sur un site de rencontre pour se divertir et faire la connaissance d’hommes bien plus jeunes qu’elle.

Un style de vie qu’elle a adopté à la suite de son divorce avec son premier mari. «Je suis ravi que mon style sexuel inverse la tendance. Il n’y a pas que les vieux qui aiment les jeunes femmes – nous renversons la tendance ! (…) Un jeune homme est excité par ce que l’avenir lui réserve et je peux garder ce feu allumé«, a-t-elle récemment expliqué.

Selon elle, il est important de se faire plaisir, même à son âge. Elle affirme d’ailleurs recevoir de nombreux messages d’hommes séduits par son charme.

Son secret ? l’exercice physique !

Pour être en forme lors de ses ébats avec des hommes plus jeunes qu’elle, cette grand-mère de 85 ans a un secret : l’exercice. «Mon médecine-ball est mon compagnon le plus proche depuis 35 ans. Il prépare mon corps à l’impact. C’est génial pour le sexe car cela signifie que votre corps peut supporter beaucoup de choses«, a affirmé Hattie dans un show télévisé. Une histoire renversante… mais pourtant bien réelle.

Sur les réseaux sociaux, nombreux ont été ceux qui ont été choqués par le mode de vie de cette retraitée. Qu’en pensez-vous ?