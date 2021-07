Ã€ 36 ans, comment Thiago Silva et Sergio Ramos se comparent en salaire et en valeur nette

Sergio Ramos et Thiago Silva ont tous deux 36 ans et jouent pour le PSG et Chelsea, mais comment se comparent-ils en termes de salaire et de valeur nette ?

L’ancien capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, a choisi de ne pas renouveler son contrat et a signé pour le PSG pour un contrat de deux ans jusqu’en 2023. Il recevrait 8,8 millions de dollars par an.

Thiago Silva était l’ancien capitaine du PSG qui a rejoint Chelsea l’année dernière avec un contrat initial d’un an et il a été prolongé d’un an avec un salaire de 7,5 millions de dollars après avoir remporté la Ligue des champions avec l’ancien patron du PSG Thomas Tuchel qui a rejoint le club en janvier.

En termes de salaire, Sergio Ramos reçoit plus de salaire au PSG que Thiago Silva reçoit à Chelsea malgré le fait que les deux défenseurs expérimentés aient le même âge à 36 ans, mais comment se comparent leurs valeurs nettes.

La valeur nette de Thiago Silva est de 142 millions de dollars provenant principalement des salaires et des avenants depuis son arrivée en Europe il y a plus de 15 ans et a joué pour les meilleurs clubs de l’AC Milan et du PSG avant de rejoindre Chelsea. Le PSG l’a signé en 2012 et a fait de lui le défenseur le plus cher de l’époque pour 33 millions de dollars.

La valeur nette de Sergio Ramos est de 168 millions de dollars qu’il a accumulés au cours de sa carrière professionnelle à partir de salaires, d’approbations et d’investissements.

Il a commencé sa carrière à Séville avant de rejoindre le Real Madrid en 2005 où il est devenu l’un des meilleurs défenseurs de sa génération. Sergio Ramos perçoit plus de salaire que Thiago Silva et a plus d’argent en valeur nette à juste titre par le niveau de succès qu’ils ont obtenu dans leurs carrières respectives.