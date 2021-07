A 11 ans, Laurent Simons obtient sa licence de physique à Anvers et s’inscrit en master

Si vous êtes un admirateur des petites maisons ou si vous avez déjà rêvé de vivre à un rythme plus lent, entouré par la nature, alors cette maison hors réseau aura certainement de quoi faire des envieux. Cette femme vit en Nouvelle-Zélande dans une maison étonnante composée de cinq conteneurs d’expédition de 6 mètres. Cette maison est absolument stupéfiante.

Maison hors réseau en Nouvelle-Zélande faite de conteneurs d’expédition. Rosie vit sur un terrain de 10 hectares dans une réserve privée à Coromandel, en Nouvelle-Zélande. Sa maison, cependant, n’est pas une cabane ordinaire dans les bois.

Elle vit dans une maison durable, hors réseau, construite à partir de cinq conteneurs d’expédition de 20 pieds. Elle a baptisé sa maison Ahurewa, qui signifie «lieu sacré».

Sacré est un euphémisme : Rosie vit entourée par la nature, sans aucune autre maison en vue. Elle a spécialement positionné la maison de façon à avoir une vue parfaite sur le lever et le coucher du soleil chaque jour. Il n’y a rien de plus isolé et de plus tranquille que cela.

L’objectif de Rosie lors de la construction de sa maison était de vivre de manière aussi écologique que possible. Elle voulait respecter la nature dont elle était si chanceuse d’être entourée, et non l’affaiblir. La maison atteint cet objectif.

Elle plante des plantes comestibles et médicinales, ainsi qu’un jardin naturel où elle permet aux plantes indigènes de prospérer. Elle dispose de batteries de secours et d’un onduleur en cas de journées moins ensoleillées. Une belle petite cheminée sert de chauffage pour toute la maison et de poêle de secours au cas où le poêle principal tomberait en panne.

L’intérieur et l’extérieur sont magnifiques

Il y a des fenêtres du sol au plafond dans presque toutes les pièces de la maison pour faire entrer beaucoup de lumière naturelle et pour profiter au maximum de la vue magnifique.

La cuisine est spacieuse, elle dispose d’une bibliothèque confortable pour lire, d’une salle de bains simple mais magnifique, et d’une chambre à coucher suffisamment grande pour accueillir un lit king-size. La meilleure partie de la chambre, cependant, est la vue imprenable.

Il y a un magnifique espace patio construit à l’avant. Imaginez-vous assis là tous les matins avec une tasse de café ou de thé en regardant le lever du soleil. Comment pourriez-vous être stressé ?

Enfin, elle a une belle cour arrière, un espace jardin à l’arrière parfait pour se détendre. Il est équipé d’un chauffage pour que vous puissiez profiter de l’espace extérieur même pendant les nuits les plus froides.

Voici quelques images :