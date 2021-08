6ix9ine : le rappeur demande l’arrestation de Jim Jones après Dipset Verzuz

Alors que le rappeur de Harlem célèbre l’immense succès de l’événement Verzuz de Dipset avec The LOX, 6ix9ine est devenu un nouveau rendez-vous sur Clubhouse et plus tôt cette semaine lors d’une conversation avec Wack 100, le rappeur aux cheveux arc-en-ciel a décidé d’amener sa querelle avec Jones sur Jones ‘ L’implication présumée avec les Nine Trey Bloods est remise en question.

«Laissez-moi enlever ça», a commencé 6ix9ine. «Laissez-moi enlever ça de mes épaules. Jim Jones, n’est-ce pas ? Il a couru avec les mêmes négros avec qui j’ai couru une décennie avant que je les rencontre. Jim Jones ? Dipset ? Le négro qui dansait et chiait sur Verzuz ? Il courait avec Shotti , Mel Matrix, Ro Murda… il courait avec tous les négros avec qui j’ai couru et a été inculpé ! Vous savez ce que Jim Jones a fait ? Il n’a rien fait pour aucun de ces négros !

Il a ajouté: En plus de cela, Jim Jones a été mis sur écoute sur mon affaire en train de dire au grand pote Mel Matrix d’aller se débarrasser de ma sécurité. Comment tu fais, comment tu leur tire dessus, ils n’ont pas de permis pour porter des armes… Comment ce négro est-il libre en ce moment ? Tirez sur l’écoute électronique du complot pour tenter de commettre un meurtre ! Pourquoi ce négro n’est-il pas en prison ?»

Mel Matrix, de son vrai nom Jamel Jones, a rappé sous Jones en tant que membre du Purple City Byrd Gang. Il a été condamné à 11 ans de prison après avoir plaidé coupable à des accusations de racket et de stupéfiants.

Kifano «Shotti» Jordan a déjà été directeur de 6ix9ine et a été condamné à 15 ans de prison après avoir plaidé coupable à des accusations similaires. Roland «Ro Murda» Martin a été condamné à cinq ans et demi de prison pour avoir volé un rival de 6ix9ine en 2018 et d’autres chefs d’accusation.

Alors qu’il devenait témoin d’État en 2019 pour l’affaire de racket du gouvernement contre Anthony «Harv» Ellison et Aljermiah «Nuke» Mack, 6ix9ine a impliqué Jones en tant que membre des Nine Trey Bloods et l’a qualifié de «rappeur à la retraite» sur le témoin. supporter.

En juin 2019, Jones a complètement licencié 6ix9ine lors d’une interview avec Real 92.3 à Los Angeles.

«Vissez-le», a déclaré Jones à The Cruz Show. «Il a fait des actions dont il ne peut pas revenir, donc son nom n’est pas mentionné. Si vous êtes un rat, alors vous êtes un rat pour toujours. C’est un sujet que nous n’avons même pas à aborder.

Bien que Jones, ainsi que Styles P, aient mentionné Shotty et Mel Matrix lors du Verzuz du 3 août, Jones a poursuivi sa politique «pas de 6ix9ine» et a refusé de le reconnaître depuis les accusations initiales.