50 Cent réagit au couplet d’Eminem sur le morceau «EPMD 2» de Nas avec EPMD

Alors que Twitter perdait son esprit collectif face à l’échec de Kanye West à laisser tomber Donda (à nouveau), Nas a respectueusement livré King’s Disease II, la suite de l’original primé aux Grammy Awards.

Le projet de 15 pistes était léger sur les fonctionnalités invitées (surtout par rapport au gonflé Donda avec ses 24 pistes et plus d’une douzaine d’invités), mais ceux qui ont contribué ont offert des vers puissants au projet. Parmi ceux-ci se trouvaient les légendes Eminem et Hip Hop EPMD qui sont apparues sur le morceau bien intitulé «EPMD 2».

Pour le couplet de Slim Shady, il a rendu hommage à plusieurs artistes Hip Hop innovants qui sont décédés, notamment MF DOOM, Whodini’s Ecstasy, DMX et Prince Markie Dee des Fat Boys.

Mais il a également montré de l’amour à son ami et collaborateur de longue date 50 Cent avec, «J’ai touché 50 Cent par SMS, je lui ai dit que je l’aimais/Parce que je ne sais même pas quand je les verrai ensuite/Demain pourrait être Ta mort.»

M. Curtis Jackson a réagi à la chanson via Instagram vendredi 6 août et a sans aucun doute cosigné le clou de l’album. «Non, vous ne pouvez pas vous attaquer à ce verset», a-t-il écrit à côté d’un clip de la coupe. «Tu dois juste écouter, ferme ta gueule et écoute.»

Tous les rappeurs Eminem mentionnés sont décédés au cours de la dernière année. MF DOOM est décédé en octobre 2020 de causes inconnues, Ecstasy en décembre 2020 de causes inconnues, Prince Markie Dee en février d’une insuffisance cardiaque congestive et DMX en avril d’une crise cardiaque résultant d’une surdose de drogue.

Mais Eminem n’a pas pu inclure la légende de Digital Underground Shock G, l’ancien artiste de Bad Boy Records Black Rob, Blackalicious MC Gift of Gab et le «Clown Prince of Hip Hop» Biz Markie, qui sont vraisemblablement tous décédés après la fin de la chanson.

L’amitié d’Eminem et de 50 Cent remonte à plus de deux décennies. En 2003, Eminem a offert au magnat de la télévision un contrat d’enregistrement d’un million de dollars avec Shady Records et 50 Cent est devenu le premier artiste du label. Bien qu’il ait laissé l’empreinte en 2014, ils restent proches.

Comme il l’a dit au Huffington Post en 2014, «Il est impossible de ruiner la relation qu’Eminem et moi avons bâtie. Il n’y a aucun moyen que je dise ou que je fasse quoi que ce soit qui manque de respect à ce qu’il a fait pour moi.

«Je crédite une grande partie de mon succès à Em parce que s’il n’avait pas été enthousiasmé par le projet, personne d’autre ne se serait rallié à lui.»