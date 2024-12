4Rain remporte l’Award du meilleur artiste aux Premios CDA 2024

Lors de la cérémonie des prestigieux Premios CDA 2024, le DJ et producteur français 4Rain a été honoré du titre de «Meilleur Artiste avec le Plus de Votes du Public». Cette distinction témoigne de son immense talent, de sa persévérance et du soutien exceptionnel qu’il reçoit de ses millions de fans à travers le monde.

Sur Instagram, 4Rain a exprimé son émotion et sa gratitude : «Mon premier prix. Belle nuit avec de belles personnes ! Merci tellement à tout le monde pour réaliser l’un de mes rêves. Ce n’est que le premier, mais ce ne sera pas le dernier. Ramenez la coupe à la maison!»

Les Premios CDA 2024 ont été une véritable célébration de la créativité et de l’engagement dans la musique électronique. Les organisateurs ont une nouvelle fois souligné l’importance du soutien des fans dans le succès des artistes. 4Rain, avec sa base de millions de fans et son talent incontesté, incarne parfaitement cette fusion entre l’artiste et son public.

Né Stéphan Tavares, 4Rain a débuté sa carrière sur la Côte d’Azur, dans des soirées en discothèque, avant de s’installer à Londres, Miami, Toronto, et Montréal. Véritable globe-trotteur, il a su se faire une place sur la scène mondiale grâce à son énergie, sa créativité et son dévouement sans faille.

Son parcours a pris un tournant décisif lorsqu’il a commencé à composer ses propres titres. Ces compositions ont rapidement attiré l’attention de producteurs internationaux et lui ont permis de collaborer avec des artistes de renom.

En 2019, il figure parmi les 100 meilleurs DJs au monde selon le classement de DJ Mag. Aujourd’hui, il est géré par Jose Luis Varela, avec qui il partage une vision et une philosophie communes du métier.