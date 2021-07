10 raisons qui poussent les hommes à tromper les femmes qu’ils aiment

Quand il s’agit de vie de couple, il est beaucoup plus facile d’entamer une relation que de l’entretenir, sachant que beaucoup de gens ne font pas la différence entre le fait d’avoir des sentiments envers quelqu’un et le fait de le rendre heureux et d’envisager l’avenir à ses côtés ! Et c’est pour cette raison que bien des histoires d’amour, pourtant très belles, ont fini par être condamnées à l’échec.

Parmi les causes les plus communes de la déchéance d’une relation, on peut facilement citer l’infidélité, qui est l’une des pires choses à faire subir à sa compagne, car en plus de la décevoir en lui prouvant qu’on ne mérite pas son amour, cela fait naître chez elle une sensation de trahison et de n’avoir plus aucune valeur dans ce qui semblait pourtant être une relation basée sur l’amour, la confiance et le respect.

La relation après cette crise majeure, dans la grande majorité des cas, à moins qu’une vraie remise en question prenne place, tient à peine debout, reste fragilisée et minée par le doute, la suspicion voire l’esprit de rivalité et de vengeance.

Voyons voir ce qui pourrait pousser un homme à causer autant de troubles dans son couple !

Une seconde crise d’adolescence

Bien que devenus adultes, certains hommes ne mûrissent pas suffisamment et gardent en eux des idées qui relèvent du caprice et de l’enfantillage. Un entourage immature peut encourager cette tendance, puisqu’il n’est pas rare que des amis se lancent des défis pour savoir qui aura le plus de conquêtes à son actif.

L’habitude de mentir

Cette catégorie pourrait être plus apparentée à celle d’un profil adepte du mensonge et de la manipulation, car un tel homme essaiera de jouer avec vos sentiments et vous pousser jusqu’à vos derniers retranchements afin de savoir s’il excelle dans l’art de la tromperie ou pas.

Une affirmation de soi

Multiplier les relations à tort et à travers signifie pour certains faire preuve de virilité et être un homme, un vrai. Alors qu’il n’en est rien, une telle vision provient systématiquement d’un conditionnement familial, social et médiatique nocifs et est complétement contreproductive, bien que l’homme croit obtenir par son biais du pouvoir et un boost d’égo.

L’abandon total de l’entretien d’une relation

Certains pourraient tendre à penser qu’une fois qu’on est avec la personne désirée, plus aucun effort n’est nécessaire pour la séduire ni se rapprocher d’elle, or une telle affirmation relève de l’ignorance et pousse les hommes qui y croient dur comme fer à commettre les pires choses sans se demander s’ils risquent de perdre l’amour de leur vie en conséquence ou pas.

Un penchant pour les conquêtes

Une fois que la monotonie s’installe dans un couple, il y a deux issues, soit on redynamise la vie à deux et on élimine toutes les mauvaises habitudes qui font qu’elle stagne, soit l’homme voyant qu’il n’a plus droit à cette dose d’excitation et de sensations fortes décide de voir ailleurs à la première occasion qui se présente, ce qui d’ailleurs le fait rentrer dans un cercle vicieux.

Une soif de liberté et de non-engagement

Certains hommes peuvent avoir un goût de la liberté assez particulier, qui intervient même dans leurs relations amoureuses, ce qui limite de manière évidente les échanges entre les deux conjoints et peut même parfois, pousser Monsieur à voir ailleurs, toujours au nom de cette liberté et par peur de l’engagement.

Une quête d’attention

Avec le temps, il est possible que les deux partenaires négligent tout à fait le rôle des compliments, des mots doux et des déclarations d’amour au quotidien. Il arrive que l’homme, suite à cela, parte à la recherche de ces attentions et de plus de considération en la compagnie d’autres individus du sexe opposé.

Un manque de «self-control»

Un homme peut être exposé à la tentation plusieurs fois par jour, mais la différence est que certains d’entre eux sont enclins à céder à la première occasion de tromper leur conjointe, sur qui ils n’hésiteront pas à rejeter la faute.

Une dépendance sexuelle

Bien que le désir sexuel soit une pulsion tout à fait normale chez l’être humain et qu’on apprend à apprivoiser au fil des années, ce n’est malheureusement pas le cas pour tous les hommes, donc certains ont toujours tendance à y succomber, ils ont définitivement fait une distinction entre amour et sexe, ce qui fait que leur amour pour leur femme ne les empêchera pas d’être infidèles.

Une issue de secours

Il arrive dans certaines situations, que quelques temps après le début d’une relation, l’homme se rende compte qu’il n’est pas heureux et qu’au lieu d’essayer d’en discuter avec sa conjointe et de traiter les sources du problème point par point, il préfère prendre le chemin le plus court vers la rupture à savoir : l’infidélité